بشراكة في مدرسة.. نصاب يستولى على 2.3 مليون جنيه من مواطن بالقاهرة

ورد بلاغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، يفيد فيه بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان لقيامه بالاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 2 مليون و300 ألف جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.