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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال 28 مارس

الخميس 11/مارس/2021 - 12:37 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" يهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن الحملة الأولى التي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي نجحت في تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلًا من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.

وأضاف مجاهد أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.



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