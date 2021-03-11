تبطين 9 ترع بهندسة رى أبوالمطامير فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة أى تعديات.وقد قامت مديرية الري خلال الأسبوع الماضي بمتابعة أعمال تبطين 9 ترع تابعة لهندسة رى أبوالمطامير، وعملية إحلال وتجديد بدالة حمد منيسى بهندسة المحمودية بالإدارة العامة لرى البحيرة ماسورة قطر متر بطول 37.5 متر بالخوازيق اللازمة، وذلك بمعرفة الصيانة الوقائية بالبحيرة.كما تم استكمال أعمال عقد الجسات على مصارف زهرة ونديبة ودمنهور، مع حل شكاوى تراكم المخلفات على مصرف الجرن ومصرف إيتاى على شبراخيت، مصرف رزافة ك١.٠٠ من المصب.كما تم تطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق وتطهير الوحدة رقم ١ بعمال الصيانة بهندسة صرف الدلنجات، وصرف شبرا خيت على مصرف كفر مستنان والرجايبة والأصلاب ومحطة شبرا خيت، والعمل على مصرف العقالين وتطهير المجرى المائي وتسوية الجسور بمعدات التشغيل الذاتي، متابعة وصول ماكينة الدفع النفقى وصب اللبشة المسلحة لغرفتي الدفع والاستقبال بسحارة طرد البوصيلى أسفل خطوط البترول.