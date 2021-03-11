تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهم بالغردقة 15 يومًا

قررت محكمة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمود وفيق، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب الغردقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كان ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد تمكنوا من ضبط مرتكبي واقعة قتل طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي وإلقاء جثته في منطقة جبلية بمدينة الغردقة.وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، والعميد علاء صابر، رئيس المباحث، وقادها العقيد هيثم أبوالسعود، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة،عن أن مرتكبي الواقعة هما اثنان من أصدقاء المجني عليه.