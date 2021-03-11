الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدتي دورا وبيت أولا شمال شرق الخليل، بينهم شقيقتان.وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت شابًا (21 عاما)، بعد تفتيش منزل عائلته وتحطيم أثاثه، وشابًا (22 عامًا) من بلدة بيت أولا غرب الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال شقيقتين (22 و20 عامًا) بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته في بلدة سعير شمال شرق الخليل.وفي سياق متصل.. دخل الأسير أمير محمد أنيس جرادات (37 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال.وأوضح مدير نادي الأسير فى جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جرادات بتاريخ 11-3-2003، وأصدرت حكمًا عليه بالسجن الفعلي 26 عامًا.