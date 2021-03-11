«المالية»: 38 مليار جنيه زيادة فى الإنفاق على شراء الأصول

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، حصل «الدستور» على نسخة منه، عن ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية بنحو 38 مليار جنيه، بنسبة 59.3% لتسجل 102 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020-2021.وأضاف التقرير أن الارتفاع في الإنفاق على الاستثمار المباشر شامل الرسوم الجمركية بـ 36 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على الإنشاءات وشراء الأصول والمعدات والمباني غير السكنية في إطار توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى سداد مستحقات المقاولين.