حكم ابتدائي بإعدام 5 متهمين تابعين لـ«داعش» في السعودية

أفادت قناة "العربية" نقلا عن مراسلها في المملكة العربية السعودية، بأن محكمة سعودية أصدرت حكما ابتدائيا بالإعدام بحق 5 متهمين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي.وأضافت "العربية": أن الإعدام جاء لـ 5 متهمين من أصل 45 هم أعضاء خلية إرهابية تابعة لداعش، وكان لهم صلة بحوادث إرهابية في السعودية.