إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى وكوم حمادة عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 525 م2 عبارة عن:- إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 350 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة مباني وأسوار بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدى في المهد بمساحة 175 م ( قيراط ) بزمام جمعية البريجات الزراعية بكوم حمادة عبارة عن أسوار.