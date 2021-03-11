اليمن وبريطانيا يبحثان الجهود المبذولة لتحقيق السلام

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، التطورات السياسية المتصلة بالملف اليمني والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.وأكد الوزير اليمني، خلال لقائهما اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أهمية الاستمرار في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفتثس، لتحقيق سلام دائم وشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، موضحا أهمية ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيا غير آبهة بمعاناة اليمنيين، مشيرا للدور السلبي للنظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم ميليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا لإطالة أمد الحرب.وأشار إلى وضع خزان صافر والمخاطر التي يشكلها على الأمن البيئي والوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن والمنطقة يستدعي إلزام ميليشيا الحوثي بوقف العبث والتلاعب بهذه القضية والسماح للفريق الفني الأممي ودون تأخير، بإنجاز مهمته لتقييم وضع الخزان وتفريغه من النفط وتجنيب المنطقة خطر كارثة محتملة.من جانبه، أكد السفير البريطاني استمرار بلاده في بذل الجهود والمساعي للمساعدة في الوصول إلى تسوية سياسية وإحلال السلام في اليمن مجددًا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.