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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ندوة بجامعة جازان السعودية لرصد مخاطر جماعة الإخوان

الخميس 11/مارس/2021 - 12:32 م
جامعة جازان السعودية
جامعة جازان السعودية
أمينة ذكى
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رعى رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الندوة العلمية التي نظمتها الجامعة، مساء أمس، عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة أمن الدولة.

وناقشت الندوة بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين.

وأكد "القحطاني" أن الجامعة ستواصل مواجهة كل فكر منحرف ومتطرف بكل حزم، مشددًا على أهمية هذه البرامج في تعزيز وحدة الصف الوطني ونبذ الفرقة، وتأصيل الانتماء لهذه البلاد الطاهرة التي قامت على الوسطية، مضيفًا أن على الجميع مواجهة ومجابهة أي فكر منحرف يسعى للنيل من هذا الوطن وقيادته أو إشاعة العنف والإرهاب به، وفقا لما نقلته وسائل اعلام سعودية اليوم الخميس.

وتطرق الباحث في القضايا الوطنية والأمن الفكري في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل خلال حديثه إلى التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء حديث مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون الفكرية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر عن مكانة الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة.

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