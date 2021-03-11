الكنيسة تطلق الحلقة الرابعة من سلسلة «فرح عظيم»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الحلقة الرابعة من حملة "فرح عظيم".وناقشت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع قداسة البابا تواضروس الثاني، تأملات في الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا بالكتاب المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.