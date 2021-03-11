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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط «مستريح الدراجات النارية» نصب على المواطنين في الغربية

الخميس 11/مارس/2021 - 12:32 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

و أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة لتجارة الدراجات النارية، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية من خلال الشركة الخاصة به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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