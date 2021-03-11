وزير خارجية قطر يجتمع مع نظيره الروسي خلال زيارته للدوحة

عقد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، اجتماعًا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور قطر حاليًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر تطورات المنطقة، لا سيما الأوضاع في سوريا.وأعرب وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، عن تطلع بلاده للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي المزمع عقده في شهر يونيو القادم.ووصل وزير الخارجية الروسي إلى قطر قادمًا من المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.كما تأتي زيارة لافروف إلى قطر، ضمن جولة خليجية بدأها يوم الثلاثاء الماضي، حيث توجه لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى خلالها نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.