القبض على عاطلين انتحلا صفة رجلي شرطة وسرقا سائق بمنشأة ناصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين انتحلا صفة رجلي شرطة، واستوليا على مبلغ مالي من سائق سيارة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهما (طبنجة صوت - قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكي - مبلغ مالي "مجهول المصدر" )، وأثناء قيامهما بإيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.