تركيا تعتقل 12 سيدة بتهمة إهانة أردوغان

اعتقلت السلطات التركية 12 سيدة فجر اليوم الخميس في إسطنبول بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان أثناء مسيرة يوم المرأة العالمي في 8 مارس الجاري، حسبما أفادت صحيفة غازيت دوفار.ووفقا للصحيفة فقد صدرت النيابة أمر توقيف 18 سيدة إجمالًا، وفقًا لاتحاد المحاميين التقدميين في تركيا، الذي أكد أنه يتابع العملية القضائية ضدهن.وأوضح المحامون أنهم لا يعلمون حتى الآن حيثيات الاتهام بالكامل، لكنهن يواجهن تهمة "إهانة الرئيس" وهي جريمة يعاقب عليها القانون في تركيا لمدة قد تصل إلى 4 أعوام.وبمناسبة يوم المرأة العالمي، خرجت آلاف النساء يوم الإثنين الماضي بوسط إسطنبول في مسيرات تنادي وقف العنف ضد المرأة في تركيا.