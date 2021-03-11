محافظ الإسكندرية: مركز الناصرية يستقبل مخلّفات كورونا من جميع المحافظات

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم افتتاح اليوم أكبر خلية دفن للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية، حيث إن المركز يستقبل جميع مخلفات فيروس كورونا من جميع محافظات مصر.جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة ١٧مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر.وأكد أن مركز الناصرية شهد خلال الشهر الماضي، إعدام 52طن من مخدر التامول، بأكثر من مليار جنيه، والتي تم ضبطها قبل دخولها مصر.وأوضح أن هناك خلية امتلئت بالمخلفات في نهاية عام 2019، والتي تحتاج للغلق، وتصل تكلفة إغلاقها 15مليون جنيه، لذلك تم التواصل مع وزارة البيئة، والتي أفادت بأن هناك إدارة مختصة ستقوم بغلق هذة الخليه، بطريقة آمنة.وأشار إلى أنه خلال عام 2020م، تم إنشاء أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية، وإنشاء عدد 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة علي حدي 40م في 40م، بعمق 1 متر. وتم عمل خطة طواريء معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق، وتم إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية.كما تم صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009م بتكلفة مليون جنية. وجاري إنشاء عدد 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية، وجارٍ إعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنيه.وأكد الشريف أنه جارٍ إنشاء ٢ محرقة بتكلفة 4 مليون مليون و٥٠٠ ألف، وتم إعادة رفع كفاءة المنشآت الإدارية بالمركز فضلا عن إعادة تأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمركز.