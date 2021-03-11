إنشاء مصنعين لتدوير المخلفات في كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة الأثر المجتمعي والأثر البيئي لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بكفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون المحافظ، والدكتور حازم ظنان، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني.وقد تمت الموافقة على الأثر البيئي، وسيتم طرحه في شهر يونيو المقبل، لينتهي في شهر إبريل 2022.وعلى هامش الاجتماع تمت مناقشة طرح مصنع دسوق للمخلفات الصلبة، الذي تم إسناده للهيئة العربية للتصنيع، وسيتم إنشاؤه خلال 6 أشهر، ليخدم مركزي دسوق وفوه.