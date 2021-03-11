توزيع منهج التربية الدينية بالفصل الدراسي الثاني (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، متمثلة فى قطاع التعليم العام، برئاسة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، عن خطة توزيع منهج التربية الدينية، لمختلف الصفوف الدراسية بالفصل الدراسي الثاني 2020-2021.وأشرف على توزيع المنهج مستشار المادة محمود فؤاد، حيث تم توزيع دراسة المنهج على أشهر مارس وأبريل ومايو لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادي.كما تم تحديد المنهج الشهري الذي سيؤدي به الطلاب الامتحان بكل شهر في صفوف النقل، التي تم إلغاء اختبارهم بنهاية العام الدراسي واستبدالها باختبارات شهرية.وحددت الوزارة، الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.