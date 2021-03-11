علاء عمران يزور «الدستور» ضمن جولاته الانتخابية للترشح لعضوية الصحفيين

زار الكاتب الصحفي علاء عمران، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، عن جريدة الجمهورية، مقر جريدة الدستور، والتقى بعدد من قيادات الجريدة ومحرريها، لعرض برنامجه الانتخابي.ودعا عمران، جموع الصحفيين للمشاركة في الانتخابات والنزول بقوة لاختيار من يمثلهم ويحقق لهم مطالبهم ويكون لهم خير صوت.وعرض عمران ملامح من برنامجه الانتخابي، والذي اشتمل على سعيه لحصول الزملاء على بدل التكنولوجيا، دون الحاجة إلى الحصول على عقد عمل عند الإحالة للتقاعد أو الفصل من المؤسسة، وأن يكون الإحالة بالتقاعد برغبة الزميل، بالإضافة إلى العمل على استكمال خدمات الأحوال المدنية من داخل النقاب، باستخراج شهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي.ووعد علاء رضوان، بالتفاوض لتوفير خدمات لأبناء الصحفيين في قطاع الجامعات والمدارس وذلك من خلال إقامة مركز تقوية للدروس والمناهج التعليمية لأبناء الصحفيين بأسعار مخفضة.