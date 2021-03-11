وكيل تعليم الغربية يتابع ختام سير امتحانات النقل بغرفة العمليات الرئيسية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم سير الامتحانات في يومها الأخير والتي تتم في جميع المدارس الرسمية والخاصة واللغات، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي ختام ماراثون امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2020 2021، حيث يؤدي الصف الثاني الثانوي آخر أيام الامتحان في مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.تابع وكيل الوزارة جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، واطمأن إلى حسن سير الامتحان بجميع المدارس ونوعياتها، وعدم وجود مشاكل تقنية في المدارس باستثناء عدد من الحالات، وتم تحرير محاضر عدم التمكن لها حفاظًا على مصلحة الطلاب.