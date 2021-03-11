وائل السادات يزور «الدستور» لدعوة الصحفيين للمشاركة في الانتخابات

زار الكاتب الصحفي وائل السادات، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مقر جريدة الدستور، والتقى بعدد من قيادات الجريدة ومحرريها، لعرض برنامجه الانتخابي.وتحدث السادات، عن برنامجه الانتخابي، والذي يستهدف إلى إنشاء وحدة دفاع قانوني تغطي كافة المحافظات لدعم الزملاء في قضايا النشر، وأزمات علاقات العمل مجانا بالتنسيق مع نقابات المحامين الفرعية والعامة ولجان الحريات، وكذلك تفعيل مركز التدريب بالتعاون مع مؤسسات صحفية وإعلامية عالمية، وإطلاق منصة خاصة بالنقابة لعرض وتسويق أعمال الزملاء.كما تحدث في برنامجه عن إمكانية إنشاء أبليكيشن موبايل خاص بمشروع العلاج وإلغاء نظام الكوبون واستبداله بنقاط والحصول على موافقات الأشعة والتحاليل من خلاله فورا وربط غرفة الطوارىء على مدار 24 ساعة مع الاستعانة بمتخصصين لجلب تعاقدات جديدة ومميزة في القاهرة.