260 مواطنًا من كبار السن حصلوا على لقاح كورونا بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن 260 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، وذلك منذ انطلاق الفعاليات يوم الخميس الماضى وحتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرًا يوميًا.وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة.وأضاف: يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.