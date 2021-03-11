بالأسماء.. إصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين بقنا

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أصيب 3 أشخاص، ظهر اليوم الخميس، وذلك في حادث تصادم سيارتين بالقرب من قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة 3 أشخاص، في تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة سوزوكي بنجع العرج قرية البراهمة.وأسفر الحادث عن إصابة كل من، محمد عطا ضاحي، 52 عامًا، بسحجات وكدمات، وعيد عطا حمادة، 42، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، ومحمود سعد محمد، 19، باشتباه ما بعد الارتجاج.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.