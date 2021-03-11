نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء السبت المقبل، نادي السينما المستقلة للشباب، والذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.ومن المقرر أن يعرض الفيلم التسجيلي القصير "الفن شارعنا" للمخرجة نفرتاري جمال، كما تعرض عددًا من الأفلام الروائية القصيرة وهي: "غني" إخراج محمود خواجة، "ضل ونور" إخراج محمد ناصر، و"الترابيزة اللي في الآخر" إخراج بسنت غنيمي، ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.جدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، المهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، والصوت الذهبى.. إلخ.ويقوم في سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية، وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة.