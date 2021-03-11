الزراعة: تسهيل إجراءات تصدير البطاطس وتشغيل معامل العفن البني 24 ساعة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من مصدري البطاطس لبحث تسهيل إجراءات التصدير مع تشديد وإحكام الرقابة، حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.حضر اللقاء اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب جمال أبوالفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي والدكتوره نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البنيوأكد القصير خلال الاجتماع حرص الدولة على إزالة جميع المعوقات أمام الصادرات حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، كما أشاد بجودة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البطاطس التي تتمتع حاليا بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية، حيث تقوم مصر بتصدير ما يقرب من ٧٠٠ ألف طن سنويا من محصول البطاطسالقصير أكد أيضا على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والمصدرين من أجل الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية.كما وجه بتشغيل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس على مدار الـ 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع من أجل دعم المنظومة التصديرية للبطاطس.وأكد على ضرورة التزام جميع المحطات التصديرية بكافة القواعد والتشريعات الحجرية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالميةومن ناحيته استعرض رئيس الحجر الزراعي خلال الاجتماع أهم الضوابط الواجب تطبيقها علي محطات تصدير البطاطس من اجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعيةكما استعرض المصدرين طلباتهم من اجل الالتزام بتنفيذ قواعد الحجر الزراعي على المحطات التصديرية.