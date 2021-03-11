الكويت ترفع سعر خام التصدير المتجه لآسيا فى أبريل

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الخميس، أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في أبريل عند 90 سنتًا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان فى بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بارتفاع 25 سنتًا عن الشهر السابق.وحددت الكويت سعر البيع الرسمى للخام الكويتى الخفيف الممتاز فى أبريل عند 1.05 دولار فوق عمان دبى، بزيادة 45 سنتًا عن الشهر السابق.