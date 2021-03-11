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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هيثم أحمد: نجاح «كريزي تاكسي» مسؤولية.. والموسم الثالث مفاجأة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:19 م
هيثم أحمد
هيثم أحمد
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أكد الكاتب الساخر والمؤلف هيثم أحمد أنه يستعد لتقديم جزء ثالث من برنامج المقالب "كريزي" لكن بمضمون مختلف عن الموسمين الماضيين، مضيفا أن نجاح الموسم الثاني منه عقب عرضه في قناة "الحياة" حملهم مسؤولية كبيرة لتقديم فكرة مختلفة.

وبدأ البرنامج في الموسم الأول منه بفكرة قدمها مع الفنان إبراهيم السمان عبر الإنترنت حققت انتشارًا كبيرًا بين الجمهور وتحمست لها قناة "الحياة" لتقديمها في شهر رمضان الماضي.

وقال هيثم: نقل البرنامج من الإنترنت إلى التليفزيون تجربة مهمة نظرا للاختلافات بين الإنترنت والتليفزيون.. كل له جمهوره وله ما يناسبه وما يسمح به على الإنترنت قد لا يكون مناسبا للعرض وهو ما جعل فريق العمل يعقد اجتماعات بحضور أحمد البطل وإسلام على تم اقتراح 85 شخصية استقر فريق العمل على 30 فقط.

‎وأضاف هيثم: «لكل مجتهد نصيب وإبراهيم السمان موهوب موهبة حقيقية، وردود الأفعال التى وصلتنا عن البرنامج كانت مرضية جدا، وأتمنى أن نستطيع رسم البسمة على وجوه الجمهور في كل وقت».

وتابع نفكر في تقديم جزء ثالث تحت مسمى «كريزى» ونسعى أن تصبح تلك الكلمة «براند» خاص بنا، نضع بجوارها الجزء الخاص بنوع البرنامج، فهذا العام قدمنا «كريزى تاكسي» العام المقبل ممكن أن يكون «كريزى اكتور» أو كريزى أى شيء سوف نستقر عليه.

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