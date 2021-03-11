«مكافحة المخدرات» تضبط 4 قضايا في 4 محافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بمحافظة مطروح.كما نجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية في محافظة السويس، وضبط (كمية من مخدر الشادو - مبلغ مالي) بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية بمحافظة القليوبية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين –هاتف محمول- مبلغ مالي) بحوزة أحد الأشخاص بالشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.