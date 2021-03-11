بعد «فولكس فاجن».. «رينو» تعلق إنتاجها للسيارات فى تركيا

أعلنت شركة «أوياك رينو» عملاق صناعة السيارات الفرنسية، تعليق الإنتاج في تركيا.وقال المدير العام لشركة «أوياك رينو» في تركيا، أنطوان عون، «نأخذ استراحة قصيرة من الإنتاج في تركيا خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس الجاري، نعمل بكل قوتنا للحد من آثاره السلبية».وأشار عون إلى وجود مشكلة في توفير المكونات الإلكترونية الحيوية اللازمة لعملية التصنيع في تركيا، وفقًا لموقع «يني تشاغ» التركي.ولم تكن تلك المشكلة الوحيدة التي تواجه عون، إذ أوضح أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض الطلب على السيارات، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج.يذكر أنه قبل 2020 بيومين، قررت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة تصفية أعمالها في تركيا نهائيًا، والتخلي عن استثماراتها في المصنع الجديد الذي أنشأته هناك مؤخرًا، وأرسلت خطابات رسمية إلى الدائنين بتوقف النشاط.