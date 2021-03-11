واشنطن ترحب بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن ترحيبه بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.وعبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قال بلينكن: "نهنئ الليبيين على التصويت بمنح الثقة لدعم حكومة الوحدة المؤقتة".وأضاف أنها خطوة جديرة بالترحيب نحو الانتخابات في ديسمبر وإنهاء الصراع، من الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر الأسلحة، ومغادرة القوات الأجنبية الآن.ونالت حكومة الدبيبة ثقة غالبية مجلس النواب في جلسة التصويت التي عقدت في مدينة سرت الأربعاء.