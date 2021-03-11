ضبط 4 أطنان زيت مجهول المصدر في ههيا بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 4 أطنان زيت مجهول المصدر خلال حملة تموينية بنطاق مركز ههيا.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.وأوضحت مديرية التموين بالشرقية في بيان، إن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة رئيس الرقابة شنت حملة مكبرة بالإشتراك مع رئاسة مركز ومدينة ههيا والحماية المدنية والطب البيطري، وأسفرت الحمله عن ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام غير مرخص بقرية دبوس وتم ضبط كمية من زيت الطعام السائب مقدارها 2 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، كما تم ضبط (200) كرتونة زيت طعام معبأ مقدارها 2 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حياتها، بإجمالي كمية 4 أطنان وتم تحرير المحضر رقم 385 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.كما قامت الحملة بضبط صاحب مقلتين بمدينة ههيا إحداهما قام بعرض مقرمشات مجهولة المصدر وتم ضبط كمية مقداره 100 كيلو جرام، وتم تحرير المحضر رقم 387 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا ضد صاحب المقلة، وتحرير ضد صاحب المقلة اﻷخري المحضر رقم 386 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا لبيعه سجائر بأزيد من السعر المعلن.وفي سياق متصل، قامت الحملة بضبط صاحب محل جزارة بقرية العدوة قام بعرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع وتم تحرير المحضر رقم 382 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، كما تم ضبط أصحاب محلات جزارة آخرين بقرية العلاقمة لعدم التزامهم بلف اللحوم المعروضة للبيع بالشاش اﻷبيض، وتم تحرير المحضرين رقمي 383 و384 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا.