تطوير مدرستي أبو منقار الثانوية والابتدائية بالفرافرة ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تطوير مدرستي ابو منقار الثانوية المشتركة ومدرسة التحرير للتعليم الأساسى بالفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم، وتطوير المنظومة التعليمية، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وتفقد النيلي مدرستي الفرافرة الثانوية والإبتدائية موجها بضرورة توفير الرعاية الكاملة لجميع الطلاب وتوفير إحتياجاتهم إلى جانب توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، وإزالة كافة المشكلات والمعوقات التي تعرقل سير وحركة العمل.