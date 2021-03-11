ضبط شخص باع شقته مرتين بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الكشف عن ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، أفادا فيه بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل بيعه شقة سكنية لأحدهما وإعادة بيعها مرة أخرى للثاني.و أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية وبيعه الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من أحد المبلغين على مبلغ مالي مقابل بيعه شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وإعادة بيعها مرة أخرى للثاني مقابل مبلغ مالي بموجب عقود بيع ابتدائية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.