تقرير: قدرات كوريا الجنوبية التنافسية في التكنولوجيا والعلوم تتحسن

كشف تقرير لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن قدرات كوريا التنافسية في مجالي العلوم والتكنولوجيا الأساسيين ارتفعت بشكل عام في العام الماضي، مما قلص الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة الرائدة في المجالين.وقالت وزارة العلوم الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، إن الفجوة التقنية بين كوريا والولايات المتحدة وصلت إلى 3.3 سنوات في عام 2020، تراجعا بستة أشهر مقارنة بعام 2018.وتقيس الوزارة القدرات التنافسية للاقتصادات الرئيسية بما يشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين في 120 تقنية في 11 مجالا، بما يشمل الدفاع والتصنيع والطاقة والبرامج كل عامين، ويتم قياس القدرات التنافسية على نحو نسبي مقارنة بالولايات المتحدة التي تتربع على عرش 10 مجالات من الـ11 مجالا.وقد وصلت قدرات كوريا الجنوبية التنافسية في مجال التكنولوجيا العلمية العام الماضي إلى 80.1% مقارنة بالولايات المتحدة، ارتفاعا بـ3.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.بلغت القدرات التنافسية للاتحاد الأوروبي 95.6%، وسجلت اليابان 87.3%، والصين 80.0% وعلى نحو مقارنة بالولايات المتحدة، عند القياس على نحو نسبي مقارنة بالولايات المتحدة.