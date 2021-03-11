خلال زيارته فرنسا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، بنظيره الألماني هايكو ماس، وذلك خلال الزيارة التي يجريها الوزيران إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع الرباعي لعملية السلام.ووفق السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن اللقاء يتناول بحث دفع التعاون بين البلديّن وتنسيق المواقف في ضوء العلاقات الثنائية القوية والمستمرة.ومن المقرر عقد الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزراء الخارجية سوف يناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قُدمًا بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشارِكة.