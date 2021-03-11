لتوظيفها في الأدوية.. ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.وورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، صحة الواقعة وقيام صاحب مخزن أدوية، مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية من خلال المخزن الخاص به مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبلغ مالي من الشاكي مقابل حصوله على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.