سقوط متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 أشخاص، مقيمين بدائرة شرطة نجع حمادى بقنا)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية.أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج)، بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.