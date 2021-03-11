«تعليم بورسعيد»: 100% من طلاب ثانية ثانوي أدوا الامتحان إلكترونيًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الخميس، أن 100% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيًا لمادتي الجغرافيا لشعبة أدبي والكيمياء لشعبة علمي.وأكدت في بيان لها، على أن إجمالي الحضور بالفترة الأولى 1600 طالب، وتغيب 5 طلاب، بينما حضر الفترة الثانية 2776 طالبا، وتغيب 8 طلاب.وأشارت إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام 4389 طالبا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وأنه لم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، كما لم يجرى رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.