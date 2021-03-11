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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2 طن دقيق مخلوط داخل مخزن دون ترخيص في البحيرة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:08 م
دقيق
دقيق
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى، حملة مكبرة بنطاق مركز إدكو أسفرت عن ضبط والتحفظ على 1048 عبوة مبيدات بمخزن بدون ترخيص وضبط حوالى 2 طن دقيق مخلوط داخل مخزن ومنخل بدون ترخيص.

كما تم ضبط 750 كيلو تجميع سماد مدعم، و5 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومجموعة مستلزمات الحاسب الآلي مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية و4 محاضر نظافة.

كما قامت الحملة بالمرور على الصيدليات وتحرير 4 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي وضبط 700 قرص مخصص للتأمين الصحي ومحظور التداول 300 قرص غير مسجل بوزارة الصحة، 2 أنبوبة مرهم غير مسجل بوزارة الصحة.

وتم المرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الإنضباط الإداري تم إحالة 36 من العاملين بمستشفى ادكو ووحدة صحة الأسرة والشئون الاجتماعية بقرية 6 أكتوبر ومركز صحة الأسرة للتحقيق لترك العمل والغياب دون سند قانوني.

كما قامت الحملة بالمرور على أحد المخازن وتم ضبط 30 طبق سجق بدون بيانات بوزن 400 جرام - 3 كيس سجق منتهى الصلاحية - 1بيف و2 بورجر منتهي الصلاحية وتم اعدامهما.

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