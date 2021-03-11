وكيل «تعليم الغربية» يُتابع سير امتحانات النقل في يومها الأخير

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات في يومها الأخير والتي تتم في جميع المدارس الرسمية والخاصة واللغات، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي الصف الثاني الثانوي آخر أيام الامتحان في مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.تابع وكيل الوزارة جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، واطمأن إلى حسن سير الامتحان بجميع المدارس ونوعياتها، وعدم وجود مشاكل تقنية في المدارس باستثناء عدد من الحالات، وتم تحرير محاضر عدم التمكن لها حفاظًا على مصلحة الطلاب.وبنهاية الامتحان، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع أعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لكل من وكيل المديرية، والتعليم العام والتعليم الفني، والأمن، والتطوير التكنولوجي، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بقيادة مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ولجميع مديري ووكلاء المدارس، ورؤساء الكنترولات والعاملين والمعلمين داخل المدارس، وعمال الخدمات المعاونة، لحسن سير جميع الامتحانات في جميع المدارس على مختلف مراحلها ونوعياتها، وظهورها بالشكل اللائق، وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب، وهذا ما أشاد به معالى الوزير محافظ الغربية، خلال جولاته المفاجئة للمدارس، للاطمئنان على سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية العشر.