أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب بضائع ونقد ومخدرات خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا بضائع أجنبية الصنع، ومواد غذائية، ومستلزمات طبية.ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 1 قضية.وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 38 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1451 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 220 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.