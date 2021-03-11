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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الصحة.. رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا بمصر

الخميس 11/مارس/2021 - 12:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هبه محمد
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بعد أنباء وزارة الصحة المصرية عن بدء تلقي لقاح كورونا، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل الشعب المصري عن رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل جديدة تشمل كيفية الحجز حتى يتمكن المواطن في الحصول على لقاح كورونا وما هي الشروط والخطوات حتى يمكن المواطن في التسجيل.

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 

ولأن عمليات البحث مستمرة يوميًا على محركات البحث الإنترنت وجوجل من قبل المصريين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر والشروط والخطوات التي يبحث عنها الشعب المصري، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة والسكان.

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رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر


أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الرابط الإلكتروني للتسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، حتى يتمكن المصريين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في تسجيل بياناتهم والحجز على موقع لقاح فيروس كورونا في مصر، واهتمت الوزارة بالمنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت المواطنين، ومنع التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي عاود من جديد في الانتشار وأصبح أشد شراسة عن السابق وأسرع في الانتشار.

وللحجز في موقع لقاح فيروس كورونا في مصر، يمكنك الدخول أولًا على رابط وزارة الصحة وهو كالتالي من هنا.

شروط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر


1 - غير مسموح بالتسجيل لمن هم أقل من سن 18 عامًا.

2 - على العاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة عملهم.

40 مركزًا لتوزيع لقاح كورونا في مصر 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، عن انتهاء تخصيص 40 مركزًا حتى يتمكن المواطنين من أخذ لقاح ضد كورونا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات تدريجيًا حتى يصل للجميع.

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