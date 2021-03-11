الصحة.. رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا بمصر

موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر ولأن عمليات البحث مستمرة يوميًا على محركات البحث الإنترنت وجوجل من قبل المصريين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر والشروط والخطوات التي يبحث عنها الشعب المصري، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة والسكان. قد يهمك.. التفاصيل الكاملة حول امتحانات صفوف النقل الشهرية للترم الثاني2021 رابط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الرابط الإلكتروني للتسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، حتى يتمكن المصريين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في تسجيل بياناتهم والحجز على موقع لقاح فيروس كورونا في مصر، واهتمت الوزارة بالمنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت المواطنين، ومنع التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي عاود من جديد في الانتشار وأصبح أشد شراسة عن السابق وأسرع في الانتشار.



وللحجز في موقع لقاح فيروس كورونا في مصر، يمكنك الدخول أولًا على رابط وزارة الصحة وهو كالتالي من



شروط التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

1 - غير مسموح بالتسجيل لمن هم أقل من سن 18 عامًا.



2 - على العاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة عملهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الرابط الإلكتروني للتسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر، حتى يتمكن المصريين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في تسجيل بياناتهم والحجز على موقع لقاح فيروس كورونا في مصر، واهتمت الوزارة بالمنصة الإلكترونية توفيرًا لوقت المواطنين، ومنع التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي عاود من جديد في الانتشار وأصبح أشد شراسة عن السابق وأسرع في الانتشار.وللحجز في موقع لقاح فيروس كورونا في مصر، يمكنك الدخول أولًا على رابط وزارة الصحة وهو كالتالي من هنا 1 - غير مسموح بالتسجيل لمن هم أقل من سن 18 عامًا.2 - على العاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة عملهم.

40 مركزًا لتوزيع لقاح كورونا في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، عن انتهاء تخصيص 40 مركزًا حتى يتمكن المواطنين من أخذ لقاح ضد كورونا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات تدريجيًا حتى يصل للجميع.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل جديدة تشمل كيفية الحجز حتى يتمكن المواطن في الحصول على لقاح كورونا وما هي الشروط والخطوات حتى يمكن المواطن في التسجيل.