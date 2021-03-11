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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط «مستريح الأدوية» جمع 3.6 مليون جنيه في سوهاج

الخميس 11/مارس/2021 - 12:05 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وملاحقة وضبط مرتكبيها، من خلال كشف ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 أشخاص، مقيمون بمحافظة سوهاج يفيدون فيه بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

و أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاطا احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 3 ملايين و600 ألف جني، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب للواقعة على النحو المشار إليه، فتم إخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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