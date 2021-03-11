الإمارات تسجل 2.087 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2.087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 225.489 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 419.996 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.369 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.677 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 399.803 حالة.