السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

يستضيف أوركسترا القاهرة السيمفوني عازف البيانو العالمى رمزى يسى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، للاحتفاء بالموسيقى البولندية وإحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمى "كريستوف بيندريتسكى"، وذلك في الثامنة مساء السبت 13 مارس على المسرح الكبير، حيث يعزف من مؤلفاته السيمفونية الثالثة إلى جانب كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول لفريدريك شوبان ومتتابعة للوتوسلافسكي.يذكر أن كريستوف بندريتسكي ولد عام 1933 في مدينة ديبيكا البولندية، تعلم العزف على التى البيانو والكمان في طفولته، وكتب أول مؤلفاته الموسيقية في الثامنة من عمره، انضم لعضوية الأكاديمية الملكية للموسيقى في دبلن عام 1995، كما نال عضوية كل من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، الأكاديمية البافارية للفنون الجميلة في ميونخ، حصل على وسام النسر الأبيض البولندى، ووسام النجوم الثلاثة بجمهورية لاتفيا.