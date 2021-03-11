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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بشيكات بنكية مكررة.. القبض على موظف اختلس أموالا من شركة في قنا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:04 م
القبض على موظف
القبض على موظف
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت الأجهزة ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام محاسب بفرع إحدى الشركات بمحافظة قنا بصرف مبالغ مالية من أموال الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

و أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث استغل المذكور موقعه الوظيفي وطبيعة عمله وحرر عددا من الشيكات، بموجب فواتير شراء قطع غيار سيارات، وأدوات مكتبية وأدوية للعاملين بالشركة سبق أن صدر بموجبها شيكات وتظهيرها لنفسه وصرفها من حساب الشركة بأحد البنوك بمحافظة بقنا، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في ظل مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية.

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