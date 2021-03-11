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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطرق الصوفية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج.. اليوم

الخميس 11/مارس/2021 - 12:03 م
الطرق الصوفية
الطرق الصوفية
كتب: عمرو رشدي
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أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن تنظيم احتفالاتها بذكرى الإسراء والمعراج لهذا العام، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءًا بحضور ٥٠ شيخا.

سيكون من أبرز المشاركين، الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وآمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية، الدكتور أحمد الشواربي شيخ الطريقة الضيفية الخلواتية، الدكتور محمود أبوعلي وكيل عام الطريقة الضيفية الخلواتية، الدكتور جمال الدين الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية، الدكتور محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية، الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية، الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية.

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