محافظ الغربية يتابع تنفيذ القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع مؤسسة ثروت الخيرية وجمعية قلوب أصحاء قافلة طبية للكشف على حديثي الولادة لاكتشاف العيوب الخلقية بالقلب كمساهمة من المجتمع المدني في دعم جهود الدولة للنهوض بالصحة، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف المبادرة للكشف والتشخيص والتدخل المبكر لعلاج العيوب الخلقية بقلوب الأطفال حديثي الولادة لإنقاذ حياتهم خلال أول ٢٤ ساعة بعد الولادة.وأكد الدكتور علاء الغمراوي رئيس جمعية قلوب أصحاء والمشرف على مبادرة سلامة قلبك، أن العيوب الخلقية بالقلب والتي يعاني منها الأطفال حديثي الولادة تمثل ٧٠٪ من وفيات مرضى القلب من الأطفال، إلا أن التشخيص المبكر في أول ٤٨ ساعة بعد الولادة يتيح إمكانية العلاج بنسب ممتازة جِدًا باستخدام أحدث أجهزة الكشف لتحديد المشكلة بدقة ويتبع ذلك العمل على إصلاحها بالقسطرة أو عمليات القلب المفتوح بالتعاون مع الشركاء من المجتمع المدني والجامعات المصرية،وتقدم الخدمة الطبية بالمجان كدعم لجهود الدولة ومن أجل بناء مصريين أصحاء.ومن جانبه أكد الفنان محمد ثروت، أن المؤسسة تضع كافة إمكانياتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بالغربية من خلال تجهيز عيادات متنقلة لاكتشاف العيوب الخلقية بقلوب حديثي الولادة مبكرًا إلى جانب الكشف عن حالات روماتيزم القلب.والجدير بالذكر أن المبادرة قد انطلقت في ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتم توقيع الكشف مؤخرًا على ١٠١ حالة والذي أسفر عن اكتشاف وجود حالتين روماتيزم القلب وتم التوجيه بالمتابعة بالمحلة الكبرى حيث يتم الكشف على حديثي الولادة والأطفال من سن ٥ إلى ١٥ سنة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.