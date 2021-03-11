طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة، والتى انطلقت أعمالها مع بداية الفصل الدراسي في 28 من فبراير الماضي بمختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات بمختلف الكليات تجرى في دقة وانتظام وسط إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا.جاء ذلك خلال جولة لرئيس جامعة أسيوط داخل لجان امتحانات كلية الآداب، والتى رافقه فيها نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، والدكتور مجدي علوان، عميد الكلية، ولفيف من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.وأشار غريب إلى أن كافة كليات الجامعة تشهد حاليًا أعمال امتحانات الفصل الدراسي، والتى تم استهلالها فى بعض بانعقاد أعمال الامتحانات العملية المتبقية من الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية المقررة للفصل الدراسي الثانى سوف تبدأ فور انتهاء أعمال الامتحانات فى كل كلية.وصرح الدكتور مجدي علوان بأن زيارة رئيس الجامعة ونائبه تضمنت جولة فى عدد من لجان امتحانات الفرقة الثالثة لعدد من أقسام الكلية، حيث اطمأن إلى توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم، كما تضمنت الزيارة تفقد لمسرح كلية الآداب الذي تم تطوير ليتسع نحو 300 فرد، والمقرر أن يتم على خشبته عدد من الأنشطة الطلابية المسرحية والغنائية.