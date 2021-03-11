افتتاح أكبر خلية دفن للمخلفات الخطرة في مصر بتكلفة 17 مليون جنيه (فيديو)

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر.وقدم محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الخطرة بمحافظة الإسكندرية، شرحا للمركز، وما تم من المشروعات بداخل مركز الناصرية للمخلفات الخطرة.وأكد أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة يعد المركز الأول من نوعه على مستوى مصر، وهو أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة على مستوى الشرق الأوسط، يستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان.وأشار إلى أن المشروع، بدأ في إطار اتفاقية بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، وتم التطورات والتوسعات بالمركز علي 4 مراحل.وأجري الوزراء ومحافظ الإسكندرية، جولة بداخل المركز للتعرف على كيفية التخلص من النفايات.